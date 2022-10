Ciné-Relax (ex Ciné-Ma différence) : Belle et Sébastien Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Ciné-Relax (ex Ciné-Ma différence) : Belle et Sébastien Mairie de Colomiers, 12 novembre 2022, Colomiers. Ciné-Relax (ex Ciné-Ma différence) : Belle et Sébastien Samedi 12 novembre, 14h30 Mairie de Colomiers Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.cinemadifference.com/Lancement-officiel-du-dispositif-Relax.html »}] Depuis décembre 2016, la ville de Colomiers et le cinéma le Grand central proposent une fois par mois des séancesde cinéma adaptées auxenfants, adolescents ou adultes dont le handicap entraîne des comportements « atypiques », permettant de découvrir un loisir culturel en confiance, puis d’y prendre un grand plaisir. Ces séances Ciné-ma différence s’appelle aujourd’hui Ciné Relax. Ciné Relax continue de proposer, dans des salles de cinéma ordinaires, une expérience de cinéma vivante et chaleureuse, où les spectatrices et spectateurs sont respectés tel qu’ils sont. Ces séances de cinéma tout public sont adaptées aux personnes dont le handicap peut entraîner des troubles du comportement:

Une information est donnée à l’ensemble des spectateurs avant la projection du film, qui se déroule en présence de bénévoles. Le son est modéré et la lumière s’éteint progressivement. Par ailleurs, aucune publicité ni bandes annonces ne sont projetées avant le film. Les films sont diffusés en français et sous-titrés pour les personnes malentendantes Les séances Ciné-ma différence *sont organisées *tous les 2e samedis du mois(hors vacances ou jours fériés).

Tarif : 4,50 euros (film + goûter), sans demande de justificatif. Plus d’infos sur le dispositif Relax Au programme de cette séance : Belle et Sébastien, un film de Pierre Coré avce Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David… Synopsis : Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie. Horaires 14h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T14:30:00+01:00

2022-11-12T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers Age maximum 99 lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Ciné-Relax (ex Ciné-Ma différence) : Belle et Sébastien Mairie de Colomiers 2022-11-12 was last modified: by Ciné-Relax (ex Ciné-Ma différence) : Belle et Sébastien Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 12 novembre 2022 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne