Ciné-gourmand : Plancha Mairie de Colomiers, 10 novembre 2022, Colomiers. Ciné-gourmand : Plancha Jeudi 10 novembre, 14h30 Mairie de Colomiers Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Le cinéma Véo Grand Central vous présente le film Plancha, un film d’Éric Lavaine avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume de Tonquédec, Jérôme Commandeur suivie d’une collation. Synopsis : Huit ans ont passé pour les personnages de Barbecue : cette année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera finalement dans le manoir familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante, plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous la pluie. Cette météo tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d’amis à rude épreuve. Et surtout, l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de révélations inattendues… Tarif film et collation : 4,50€ Horaires 14h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

