Ciné-opéra : Les Capulet et les Montaigu Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Ciné-opéra : Les Capulet et les Montaigu Mairie de Colomiers, 8 novembre 2022, Colomiers. Ciné-opéra : Les Capulet et les Montaigu Mardi 8 novembre, 15h30 Mairie de Colomiers Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Le Grand Central propose la retransmission spéciale de Les Capulet et les Montaigu un opéra mis en scène par Robert Carsen, composé par Vincenzo Bellini, et interprété par l’orchestre et les chœurs de l’Opéra national de Paris. Durée : 3h avec entracte. Lorsque Vincenzo Bellini s’attelle à la partition inspirée de Roméo et Juliette pour La Fenice de Venise en 1830, il n’a que six semaines pour la composer. Felice Romani, son librettiste attitré depuis son premier succès, « Il Pirata », choisit de remonter, par-delà Shakespeare, aux sources italiennes du mythe. Le drame s’assombrit : la querelle entre les deux familles devient une véritable guerre. Dans le titre même que retient Bellini, les noms de Capulet et de Montaigu éclipsent ceux de Roméo et Juliette, tout comme le conflit empoisonne leur passion. Mais l’opéra ressuscite également une scène que Shakespeare avait omise : lorsque Juliette – que Roméo croyait morte – s’éveille dans la tombe, les deux amants peuvent échanger quelques mots avant de s’endormir à jamais. Le metteur en scène Robert Carsen inscrit le chant de ces vies entremêlées dans l’épure d’un décor éclairé par l’amour ardent. Un amour transcendé par la musique tendre et rêveuse de Bellini. *Tarif unique : 17€ /14€ en tarif réduit *(étudiants et jeunes de moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif) Horaires 15h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-08T15:30:00+01:00

2022-11-08T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers Age maximum 99 lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Ciné-opéra : Les Capulet et les Montaigu Mairie de Colomiers 2022-11-08 was last modified: by Ciné-opéra : Les Capulet et les Montaigu Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 8 novembre 2022 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne