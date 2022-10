Mois de l’Économie sociale et solidaire Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Mois de l’Économie sociale et solidaire Mairie de Colomiers, 1 novembre 2022, Colomiers. Mois de l’Économie sociale et solidaire 1 – 30 novembre Mairie de Colomiers La Mijoteuse Ciné Grand central Le Terminus des prétentieu Hall Comminges … Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Au coeur de la transition sociale et écologique En novembre, la Ville de Colomiers vous propose plusieurs rendez-vous autour de l’Économie Sociale et Solidaire : ateliers, conférences, cin’échanges, jeux, bons plans, vide-greniers, bourse aux jouets … Objectif de cet événement national : faire rayonner l’ESS et faire connaître ses apports pour notre société, mais aussi mettre en lumière les pratiques locales et la Mijoteuse, lieu d’accompagnement à la création d’activités à Colomiers et à l’économie sociale et solidaire. Aujourd’hui plus que jamais, les projets issus des principes de solidarité, d’écologie et d’utilité sociale sont d’actualité. Des actions se développent dans tous les domaines du quotidien : emploi, consommation, énergie, environnement, culture et loisirs… Le mois de l’ESS est l’occasion d’apprendre et d’échanger autour de ces valeurs. Venez découvrir les porteurs de projet qui en ont fait leur métier ! Programme *Fête des Bons plans : *Samedi 5 novembre de 10h à 13h et de 14h30 à 18h, Hall Comminges Bourse aux jouets : de 10h à 12h30 / Vide-greniers » Faire soi-même » de 14h30 à 17h30 Ateliers conso, tri, zéro déchet, chariot weee cart, réparation électroménager Bicytroc (braderie de vélos), infos conseil énergie … Inauguration à 12h par Mme le Maire, Karine Traval-Michel

En partenariat avec Toulouse métropole, Orgeco, Consommation Logement Cadre de Vie, Un Jeu d’enfant Colomiers, Repair café, Terminus des prétentieux, Le Jardin d’Anna, E-graine, Hypersens, Les mamas vous régalent, Artilect…

*Atelier « Goûter fait maison » : *Mercredi 9 novembre de 14h à 17h, Espace réemploi Cuisine de Paul-Bert

Cuisiner et déguster des goûters faits maison et équilibrés, en réduisant vos déchets, en famille. Insc. 06 37 45 77 19

Animé par le Laboratoire culinaire et « Les mamas vous régalent »

Mieux se préparer aux événements climatiques avec Claire Wallez, psychologue spécialiste de l’éco-anxiété

En partenariat avec Hypersens

Animée par l’association « Un jeu d’enfant Colomiers » dédiée à l’inclusion des enfants à besoin éducatif particulier. Insc. 06 24 04 20 56

Circuit solidaire de 5km à travers la ville pour prévenir l’isolement des personnes âgées

Animée par le Guichet Atout seniors, Colomiers retraite active,Petits frères des pauvres

Diffusion du film documentaire « Ruptures : leur destin était tout tracé » suivi d’échanges avec Maxime Olivier, intervenant du film

Film primé au Festival de Cannes 2021 « Coup de coeur du jury »

En partenariat avec Chrysalide et le cinéma Grand Central. Tarif : 3€

Un questionnaire pour faire l'inventaire des boîtes à lire. Infos pavillonblanc-colomiers.fr

