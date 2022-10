Cinéma : Festival Les Toons débarquent Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Cinéma : Festival Les Toons débarquent Mairie de Colomiers, 26 octobre 2022, Colomiers. Cinéma : Festival Les Toons débarquent Mercredi 26 octobre, 10h00 Mairie de Colomiers Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Le Grand Central propose une séance-atelier avec la projection du programme de courts-métrages d’animation Superasticot, suivie de l’atelier Des cinés…la nature (atelier de découverte et de réalisation d’une séquence de film d’animation proposé par Valentine Martin en lien avec les thèmes et personnages de Superasticot). Film et atelier adaptés au jeune public dès 3 ans.

Tarif unique : 6 € (film + atelier) *Synopsis : *Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ? Horaires 10h Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

