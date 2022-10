Stage vacances d’automne « Hip-hop holidays » Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Stage vacances d’automne « Hip-hop holidays » Mairie de Colomiers, 24 octobre 2022, Colomiers. Stage vacances d’automne « Hip-hop holidays » 24 – 27 octobre Mairie de Colomiers Salle Pierre Satgé, 8-10 avenue Yves-Brunaud Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/5/d/csm_stage-hip-hop-19-20_1c230933bc.jpg »}, {« link »: « mailto:breakinschoolprod@gmail.com »}, {« link »: « https://www.breakinschool.com/ »}] Les vacances des cultures urbaines reviennent Vivez 4 jours au rythme de la culture Hip-Hop avec une équipe pédagogique de qualité. Au programme : graffiti, breakdance, rap, beatbox et d’autres surprises ! TARIFS (attention les places sont limitées !)

Normal : 80€

Adhérents Break’in School : 70€ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :

Pour toutes inscriptions merci de contacter par mail : colomiers.breakinschool@gmail.com

www.breakinschool.com Horaires 10h-16h30 Détails sur le lieu: Salle Pierre Satgé, 8-10 avenue Yves-Brunaud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T10:00:00+02:00

2022-10-27T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers Age maximum 99 lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Stage vacances d’automne « Hip-hop holidays » Mairie de Colomiers 2022-10-24 was last modified: by Stage vacances d’automne « Hip-hop holidays » Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 24 octobre 2022 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne