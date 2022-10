Ciné-goûter : Yuku et la fleur de l’Himalaya Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Ciné-goûter : Yuku et la fleur de l’Himalaya Mairie de Colomiers, 20 octobre 2022, Colomiers. Ciné-goûter : Yuku et la fleur de l’Himalaya Jeudi 20 octobre, 15h30 Mairie de Colomiers Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.veocinemas.fr/grand-central-colomiers/film/373830/ »}] Le Grand Central vous propose une séance Ciné-goûter avec la projection de Yuku et la fleur de l’Himalaya trois courts-métrages d’animation . Synopsis : En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya.

Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les méandres de la terre. Mais pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles. Il faut traverser le terrible domaine des rats d’égouts sous le château, la prairie aux corbeaux, cruels et voraces, la forêt enchantée où l’on se perd. Et, surtout, le petit pont de la peur, qui est gardé par le loup ! Mais sur son parcours, grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour réussir l’aventure de la vie. Film adapté au jeune public dès 4 ans. La séance sera suivie d’un goûter. Tarif unique : 4,50 € (film + goûter) Infos et horaires pour le film Yuku et la fleur de l’Himalaya Horaires 15h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T15:30:00+02:00

2022-10-20T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers Age maximum 99 lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Ciné-goûter : Yuku et la fleur de l’Himalaya Mairie de Colomiers 2022-10-20 was last modified: by Ciné-goûter : Yuku et la fleur de l’Himalaya Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 20 octobre 2022 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne