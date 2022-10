Balade du dimanche Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Balade du dimanche Mairie de Colomiers, 16 octobre 2022, Colomiers. Balade du dimanche Dimanche 16 octobre, 10h00 Mairie de Colomiers Départ place de la Naspe Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Le comité de quartier des Hauts de Colomiers vous accompagne au départ de la Naspe vers l’autre marché. Un parcours de 1,9 km, via les passages malins de la Ville, pour vous amener à découvrir les producteurs locaux présents sur l’allée des Droits de l’enfant. À l’arrivée : une dégustation proposée par le Lab culinaire de la Ville de Colomiers. Venez nombreux et en famille ! Horaires 10h Détails sur le lieu: Départ place de la Naspe

2022-10-16T10:00:00+02:00

2022-10-16T15:00:00+02:00

