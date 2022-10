Apéro littéraire et musical Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Apéro littéraire et musical Mairie de Colomiers, 15 octobre 2022, Colomiers. Apéro littéraire et musical Samedi 15 octobre, 11h00 Mairie de Colomiers Petit Théâtre du Centre, 43 rue du Centre Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.cercledesvoisins.org »}] Apéro littéraire animé par le comédien Marc Fauroux avec Elyssa Bejaoui, auteure de Les noyés aux éditions N&B. Ce roman renouvelle notre perception du sort des migrants en nous plaçant au plus profond des sensations et des pensées de personnages de plus en plus inattendus. une écriture aux arêtes vives propre à susciter une puissante émotion. En présence de citoyens, bénévoles du Cercle des voisins, engagés contre les conditions de rétention du centre administratif de Cornebarrieu. www.cercledesvoisins.org Horaires 11h Détails sur le lieu: Petit Théâtre du Centre, 43 rue du Centre

