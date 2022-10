Masters Open de Trampoline et Tumbling Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Masters Open de Trampoline et Tumbling Mairie de Colomiers, 14 octobre 2022, Colomiers. Masters Open de Trampoline et Tumbling 14 et 15 octobre Mairie de Colomiers Maison des activités gymniques, 10 bis avenue Yves-Brunaud Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://bit.ly/egc_masters2022 »}] Encore une fois c’est à la Maison des activités gymniques de Colomiers que ça se passe ! Les 14 et 15 octobre les meilleurs trampolinistes et tumbleurs mondiaux investiront les lieux pour une compétition de haut vol : les Masters Open International.

Plus de 180 athlètes dont 21 internationaux représentant la Grande Bretagne, la Grèce et la Suisse vont en découdre. Vous pourrez en particulier voir évoluer les membres de l’équipe de France masculine de Trampoline, championne d’Europe en titre, les membres de l’équipe de France féminine de Tumbling, championne d’Europe et championne du Monde en titre, et nombre de médaillés européens et mondiaux en individuel.

Venez nombreux admirer le spectacle ! Billetterie en ligne : http://bit.ly/egc_masters2022 Horaires Vendredi : 14h-20h

Samedi : 9h-18h Détails sur le lieu: Maison des activités gymniques, 10 bis avenue Yves-Brunaud

