Ciné-débat : Douce France Mairie de Colomiers, 11 octobre 2022, Colomiers. Ciné-débat : Douce France Mardi 11 octobre, 20h30 Mairie de Colomiers Cinéma Le Grand Central Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/0/d/csm_4396_1647271272_27ecda8dc2.jpg »}] Dans le cadre des semaines d’information sur la santé mentale, le Centre communal d’action sociale et de la santé de Colomiers organise un ciné-débat, en partenariat avec le grand Central. La projection du film « Douce France » de Goffrey Couanon serasuivie d’un débat, au cours duquel interviendront le Dr Bensoussan et trois professionnels de l’YMCA (association columérine d’aide aux personnes en situation de handicap, d’exclusion ou de difficulté sociale). Synopsis : Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Tarifs animation : 6€ / 4,50€ pour les moins de 14 ans Horaires 20h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central

