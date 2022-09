Festival international du film d’environnement Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Festival international du film d’environnement Mairie de Colomiers, 8 octobre 2022, Colomiers. Festival international du film d’environnement Samedi 8 octobre, 18h00 Mairie de Colomiers Cinéma Le Grand Central Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie L’association Fredd et le cinéma de Colomiers s’associent pour vous proposer une soirée spéciale. Au programme, deux films et un apéro concert. 18h : « El agua » (en avant-première), un film d’Elena López Riera.

C’est l’été dans un petit village du sud-est espagnol. Une tempête menace de faire déborder à nouveau la rivière qui le traverse. Une ancienne croyance populaire assure que certaines femmes sont prédestinées à disparaître à chaque nouvelle inondation, car elles ont « l’eau en elles ». Une bande de jeunes essaie de survivre à la lassitude de l’été, ils fument, dansent, se désirent. Dans cette atmosphère électrique, Ana et José vivent une histoire d’amour, jusqu’à ce que la tempête éclate… Tarif unique : 6€ / 4,50€ pour les moins de 14 ans 19h30 – 21h : apéro concert avec la chanteuse Alumine Guerrero, dont la performance sera accompagnée d’une assiette argentine (10€). 21h : « Les huit montagnes » (en avant-première), de Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen / Prix du jury au Festival de Cannes 2022

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur tient lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître l’amour et la perte, leurs origines et leurs destinées, mais surtout une amitié à la vie à la mort. Tarifs : 6€ / 4,50€ pour les moins de 14 ans Horaires 18h Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central

