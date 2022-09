Salon de l’étudiant Mairie de Colomiers, 8 octobre 2022, Colomiers.

Salon de l'étudiant Samedi 8 octobre, 09h00

Toulouse – Parc Expo MEETT

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers

Écoles de commerce, écoles de gestion, écoles d’ingénieurs et classes prépas seront présentes…mais aussi bien d’autres partenaires !

C’est l’opportunité pour tous les étudiant de mieux comprendre les concours et de choisir une formation adaptée à leur profil, grâce aux échanges avec des professeurs, des responsables de formation, des directeurs d’écoles.

Cet évènement permet d’affiner son projet d’orientation, d’assister aux conférences thématiques qui permettent de rencontrer des spécialistes de la formation et d’échanger avec eux.

Ce salon s’adresse aux :

– lycéens et étudiants souhaitant s’orienter vers les formations des grandes écoles, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs, écoles spécialisées et universités,

– parents et enseignants qui accompagnent leurs enfants dans leurs choix d’études et de métiers.

Pour vous inscrire et télécharger votre invitation gratuite et obligatoire, rendez-vous sur : https://salon-de-l-etudiant-toulouse.salon.letudiant.fr

