27e Festival Cinespaña Mairie de Colomiers, 4 octobre 2022, Colomiers. 27e Festival Cinespaña 4 – 13 octobre Mairie de Colomiers Cinéma Le Grand Central Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.cinespagnol.com/ »}] Mardi 4 octobre à 20h45 – Les repentis (en avant-première), drame, biopic de Icíar Bollaín avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria Jauregui, un homme politique assassiné par l’organisation terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, elle reçoit une requête inhabituelle : l’un des auteurs du crime qui purge sa peine, après avoir rompu ses liens avec le groupe terroriste, demande à la rencontrer. Mercredi 6 octobre à 14h / samedi 8 octobre 14h / dimanche 9 octobre à 11h – Les démons d’argile (3 séances spéciales jeune public) Rosa est une femme d’affaire accomplie. la mort soudaine de son grand-père, qui l’a élevé, et le sentiment de culpabilité qu’elle provoque la ramène dans la maison où elle a grandi. grâce à une série de lettres et d’indices, elle découvre que celui-ci lui a légué une importante tâche à accomplir. tandis qu’elle corrige les erreurs passées de son grand-père, elle parvient à s’apaiser. Jeudi 13 octobre à 14h – Nos soleils (en avant-première), drame de Carla Simón avec Josep Abad, Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín. Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers et installer des panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande famille, habituellement si unie, se déchire et risque de perdre tout ce qui faisait sa force… Tarifs animation : 6€ / 4,50€ pour les moins de 14 ans + d’infos sur le programme du festival Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central

