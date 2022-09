Forum santé : je bouge donc je suis Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Forum santé : je bouge donc je suis Mairie de Colomiers, 1 octobre 2022, Colomiers. Forum santé : je bouge donc je suis Samedi 1 octobre, 10h00 Mairie de Colomiers Centre de loisirs du Cabirol, 19 allée des Alpilles Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Le Pôle petite enfance de la Ville de Colomiers, en partenariat avec la Mutualité Française, organise une Journée prévention santé destinée aux tout-petits (de 0 à 6 ans) et à leurs parents. Si l’on ne parle pas de sport chez le jeune enfant, l’objectif de la journée est bien de donner aux parents, des idées, des réflexes de sorties ou d’activité mettant l’enfant en mouvement. La notion de prises de risque et la question de l’alimentation seront aussi abordées. Cette invitation à bouger fait écho à Colomiers Terre de Jeux – introduction aux futurs jeux Olympiques. À 10h et à 16h : Initiation au yoga parent-enfant (durée 45min)

Laissez-vous initier à un moment d’éveil corporel avec votre enfant, sous les conseils d’une professionnelle. De 10h30 à 17h30 : stands découvertes. Accompagnez votre enfant sur les différentes animations et échangez avec des professionnels.

Ateliers en accès libre :parcours motricité, jardinage, construction de cabane, vélo smoothie… Horaires 10h-17h30 Détails sur le lieu: Centre de loisirs du Cabirol, 19 allée des Alpilles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T10:00:00+02:00

2022-10-01T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers Age maximum 99 lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Forum santé : je bouge donc je suis Mairie de Colomiers 2022-10-01 was last modified: by Forum santé : je bouge donc je suis Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 1 octobre 2022 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne