Marché de Noël – 6e édition ! Mairie de Cléry-Saint-André Cléry-Saint-André Catégories d’Évènement: Cléry-Saint-André

Loiret Marché de Noël – 6e édition ! Mairie de Cléry-Saint-André Cléry-Saint-André, 15 décembre 2023 15:00, Cléry-Saint-André. Marché de Noël – 6e édition ! Vendredi 15 décembre, 16h00 Mairie de Cléry-Saint-André Le Marché de Noël revient ! Comme l’année passée, le Marché de Noël reprend ses quartiers d’hiver à l’abri des murs dans la cour de la Mairie, le vendredi 15 décembre de 16h à 21h. Au programme : Convivialité et animation musicale De nombreux exposants et artisans vous attendent : Produits locaux, de fêtes, de décoration, d’artisanat, d’art et de gastronomie… pour compléter vos cadeaux de fin d’année ou juste pour passer un bon moment ! ► Dès 18h, sur scène, les enfants de l’école Notre-Dame vous conterons une histoire de Noël en chanson, ne les manquez pas !

► Durant toute la durée du Marché de Noël, le Père Noël en personne sera là ! Mairie de Cléry-Saint-André Cléry-saint-andré Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.clery-saint-andre.com/post/grand-march%C3%A9-de-no%C3%ABl-6e-%C3%A9dition-vendredi-15-d%C3%A9cembre-16h-21h-cour-de-la-mairie »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T16:00:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00

2023-12-15T16:00:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00 Marché de Noël Conte de Noël Cléry-Saint-André Détails Heure : 15:00 Catégories d’Évènement: Cléry-Saint-André, Loiret Autres Code postal 45370 Lieu Mairie de Cléry-Saint-André Adresse Cléry-saint-andré Ville Cléry-Saint-André Departement Loiret Lieu Ville Mairie de Cléry-Saint-André Cléry-Saint-André Latitude 47.821339 Longitude 1.756171 latitude longitude 47.821339;1.756171

Mairie de Cléry-Saint-André Cléry-Saint-André Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clery-saint-andre/