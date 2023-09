Visite guidée : L’Espace associatif et culturel de Clairmarais mairie de clairmarais Saint-Omer Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Saint-Omer Visite guidée : L’Espace associatif et culturel de Clairmarais mairie de clairmarais Saint-Omer, 14 octobre 2023, Saint-Omer. Visite guidée : L’Espace associatif et culturel de Clairmarais Samedi 14 octobre, 10h30 mairie de clairmarais Durée : 1h. Tout public. Réservation obligatoire à l’accueil de l’office de tourisme et des congrès du Pays de Saint-Omer ou en ligne sur www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie. En collaboration avec l’architecte Olier Everaere – Agence Epure

L’espace associatif et culturel de Clairmarais a récemment été rénové par la mairie, avec l’Agence Epure. Apprenez-en davantage sur cette rénovation qui intègre des critères visant à améliorer les performances énergétiques du bâtiment. mairie de clairmarais 19 route de clairmarais Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-saintomer.com/billetterie/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

