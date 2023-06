Campagne ICOPE 31 MAIRIE DE CINTEGABELLE Cintegabelle Cintegabelle Catégories d’Évènement: Cintegabelle

Haute-Garonne Campagne ICOPE 31 MAIRIE DE CINTEGABELLE Cintegabelle, 15 juin 2023, Cintegabelle. Campagne ICOPE 31 Jeudi 15 juin, 14h00 MAIRIE DE CINTEGABELLE Gratuit La campagne ICOPE 31 , organisée par La Poste en partenariat avec le Gérontopôle du CHU de Toulouse, centre Collaborateur de l’OMS et financée par le Département et la Conférence des Financeurs de la Haute-Garonne, se déroulera du 9 mai au 22 juin prochains. Cette campagne a pour objectif d’inciter un maximum de personnes de 60 ans et plus vivant en Haute-Garonne à utiliser l’application numérique ICOPE MONITOR afin d’évaluer régulièrement leurs fonctions essentielles. MAIRIE DE CINTEGABELLE place Jacques PIC 31550 CINTEGABELLE Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie 0561089097 http://mairie-cintegabelle.fr/ https://www.facebook.com/cintegabelle [{« type »: « phone », « value »: « 0561777991 »}] http://icope-31.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

