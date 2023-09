Exposition sur le Tacot et les moulins Mairie de Choye, 70700, Choye Choye Catégories d’Évènement: Choye

Haute-Saône Exposition sur le Tacot et les moulins Mairie de Choye, 70700, Choye Choye, 16 septembre 2023, Choye. Exposition sur le Tacot et les moulins 16 et 17 septembre Mairie de Choye, 70700, Choye entrée libre Le Tacot et les moulins Venez découvrir l’exposition sur le Tacot et les moulins, les 16 et 17 septembre prochains à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023.

L’expoisition vous sera présentée par Patrimoine et Environnement ainsi que par la municipalité de Choye. Mairie de Choye, 70700, Choye 1 rue de l’Abreuvoir, 70700, Choye Choye 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 32 88 71 https://www.choye.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

