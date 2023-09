Cet évènement est passé Balade à Tourvéon mairie de Chenelette Chénelette Catégories d’Évènement: Chénelette

Rhône Balade à Tourvéon mairie de Chenelette Chénelette, 16 septembre 2023, Chénelette. Balade à Tourvéon Samedi 16 septembre, 09h00 mairie de Chenelette Entrée libre. Le sentier est sinueux et pentu. Prévoir bonnes chaussures, pantalon, vêtements contre soleil, pluie et froid. L’association décline toute responsabilité. Si le temps est trop mauvais, la balade sera annulée le jour même. Balade commentée du Mont Tourvéon à Chenelette .Départ 9 h précises du parking de la mairie. Retour à midi. La montée est raide et malaisée. Les commentaires concernent l’histoire du lieu et de la région. mairie de Chenelette Parking mairie 69420 Chenelette Chénelette 69420 Pétassé Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 84 52 54 13 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 Tolvedunum Détails Catégories d’Évènement: Chénelette, Rhône Autres Lieu mairie de Chenelette Adresse Parking mairie 69420 Chenelette Ville Chénelette Departement Rhône Lieu Ville mairie de Chenelette Chénelette latitude longitude 46.166416;4.490665

