BINGO LECTURE Mairie de Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz, 1 janvier 2024 07:00, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

à vous de jouer ! on vous défie !

Vous aimez lire ? alors choisissez les livres que vous voulez, ils vous feront peut-être gagner !.

2024-01-01 fin : 2024-01-01 . .

Mairie de Chaumes-en-Retz

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



it’s your turn! we dare you!

Do you like to read? Then choose the books you’d like to win!

¡depende de ti! ¡te retamos!

¿Te gusta leer? ¡Entonces elige los libros que quieres ganar!

sie sind dran! Wir fordern Sie heraus!

Sie lesen gerne? Dann suchen Sie sich die Bücher aus, die Sie möchten, vielleicht gewinnen Sie damit!

Mise à jour le 2023-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire