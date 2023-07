Journées Européennes du Patrimoine – Patrimoine Vivant de Châtelaudren-Plouagat (22) Mairie de Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat, 13 septembre 2023, Châtelaudren-Plouagat.

Journées Européennes du Patrimoine – Patrimoine Vivant de Châtelaudren-Plouagat (22) 13 – 17 septembre Mairie de Châtelaudren-Plouagat Causerie le dimanche après-midi au café Chez Georgette : 1 consommation obligatoire pour participer à l’événement.

À l’occasion de la 40e édition des Journées Européennes du Patrimoine, placées sous le thème du « Patrimoine Vivant », Bretagne Culture Diversité accompagne la Petite Cité de Caractère® de Châtelaudren-Plouagat (22) dans l’organisation d’événements gratuits et ouverts à tous.

Châtelaudren-Plouagat est certes reconnue pour son patrimoine bâti, mais c’est aussi à travers ses langues que la commune et ses habitants se sont construits, notamment par le gallo. Tout au long du week-end, habitants ou visiteurs curieux pourront (re)découvrir cette langue à travers des événements qui la mettent en lumière !

Venez donc causer gallo à L’Châté-Piâga !

Du mercredi 13 septembre au samedi 16 septembre : Plongez au coeur du gallo !

Mise en lumière des portraits de gallésants de la commune, issus de la collection « De tai a mai » proposée par Bretagne Culture Diversité en collaboration avec l’association Chubri. La salle informatique étant aménagée pour l’occasion, les visiteurs pourront profiter de ces diffusions pour une (re)découverte linguistique tout en confort. Des ouvrages traduits en gallo seront mis à disposition, pour les petits et grands lecteurs, tels que les Aventures de Tintin ou les contes populaires du pays gallo.

38 Grand Rue, PLOUAGAT – Mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h00 et samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00 – Accès PMR

Samedi 16 septembre : Les secrets de L’Châté-Piâga révélés !

En compagnie des membres de l’association Mémoire du Châté, les visiteurs déambuleront dans les rues de la commune pour une (re)découverte historique et patrimoniale. L’occasion de se replonger dans les souvenirs de ces enfants du pays qui seront ravis de partager leurs anecdotes en lien avec les métiers anciens, les contes et le gallo.

RDV à 14h00, rue du Général Leclerc au croisement avec la rue de Goëllo à Châtelaudren (proche EHPAD Résidence du Leff). Départ de la visite à 14h30. – 14h00 – 17h00

Dimanche 17 septembre : Venez causer de L’Châté-Piâga !

De la cour de l’école à la Grand’Foire, en passant par les rassemblements pour les mariages, les habitants et les visiteurs pourront venir écouter des récits et/ou échanger sur le quotidien d’hier et d’aujourd’hui à Châtelaudren-Plouagat. En compagnie de Patrice Olivo et Jessica Haumont de l’association Chubri, l’occasion sera donnée de partager des souvenirs et des anecdotes et tout ça, en gallo.

Café Chez Georgette, 1 place du Général de Gaulle, CHÂTELAUDREN – 15h00 à 17h00 – Une consommation obligatoire pour participer à l’événement – Accès PMR sauf WC pour les personnes en fauteuil.

