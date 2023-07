Visites guidées des locaux de la Mairie de Chartres et de Chartres métropole Mairie de Chartres et Hôtel d’Agglomération de Chartres métropole Chartres Catégories d’Évènement: Chartres

Eure-et-Loir Visites guidées des locaux de la Mairie de Chartres et de Chartres métropole Mairie de Chartres et Hôtel d’Agglomération de Chartres métropole Chartres, 16 septembre 2023, Chartres. Visites guidées des locaux de la Mairie de Chartres et de Chartres métropole 16 et 17 septembre Mairie de Chartres et Hôtel d’Agglomération de Chartres métropole Venez découvrir l’Hôtel de Ville de Chartres et l’Hôtel d’agglomération de Chartres métropole, son architecture historique (Hôtel Montescot) et son fonctionnement ! Mairie de Chartres et Hôtel d’Agglomération de Chartres métropole Place des Halles, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 23 40 00 https://www.chartres.fr/ Visitées de l’Hôtel de Ville de Chartres et de l’Hôtel d’agglomération de Chartres Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Chartres métropole Détails Catégories d’Évènement: Chartres, Eure-et-Loir Autres Lieu Mairie de Chartres et Hôtel d'Agglomération de Chartres métropole Adresse Place des Halles, 28000 Chartres Ville Chartres Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Mairie de Chartres et Hôtel d'Agglomération de Chartres métropole Chartres

Mairie de Chartres et Hôtel d'Agglomération de Chartres métropole Chartres Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres/