Visites guidée des réserves des archives
16 et 17 septembre
Mairie de Chartres et Hôtel d'Agglomération de Chartres métropole
Places limitées, inscription préalable

Visite des 800 m² de réserves des archives de la ville de Chartres et de l'agglomération Chartres métropole situées au 3e sous-sol du pôle administratif. Accès rue au Lin (par le jardin).

Place des Halles, 28000 Chartres
Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
02 37 23 40 00
https://www.chartres.fr/
02 37 23 40 41
archives@agglo-ville.chartres.fr

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

