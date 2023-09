Cet évènement est passé Découvrez le bourg de Chanteix en visite guidée Mairie de Chanteix Chanteix Catégories d’Évènement: Chanteix

Corrèze Découvrez le bourg de Chanteix en visite guidée Mairie de Chanteix Chanteix, 17 septembre 2023, Chanteix. Découvrez le bourg de Chanteix en visite guidée Dimanche 17 septembre, 11h00 Mairie de Chanteix Gratuit. Entrée libre. Rendez vous devant la mairie. Profitez d’une visite guidée du bourg de Chanteix pour en apprendre plus sur l’histoire, l’urbanisme et l’architecture de cette charmante commune ! Mairie de Chanteix 20 rue jean carou, 19330 Chanteix Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

