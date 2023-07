Assistez à une projection de photos du patrimoine du village Mairie de Chalindrey Chalindrey Catégories d’Évènement: CHALINDREY

Haute-Marne Assistez à une projection de photos du patrimoine du village Mairie de Chalindrey Chalindrey, 16 septembre 2023, Chalindrey. Assistez à une projection de photos du patrimoine du village Samedi 16 septembre, 17h30 Mairie de Chalindrey Assistez à une projection de photos du patrimoine du village et à une exposition en salle de réunion de la mairie. Mairie de Chalindrey 47 rue de Langres 52600 Chalindrey Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est 0325885017 La commune a présenté un fort caractère industriel au cours de son histoire en raison de sa situation de nœud ferroviaire. Chalindrey a été une ville fortement construite et reconstruite après la Seconde Guerre mondiale dans le quartier de la gare en raison des nombreux bombardements sur cette commune en zone occupée. C’est pourquoi, à part dans le vieux centre-village de Chalindrey, tout semble relativement récent. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

