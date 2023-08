Conférence « Emile Guillaumin journaliste » Mairie de Cérilly Cérilly, 17 septembre 2023, Cérilly.

Antoine Decorps, président des Amis d’Emile Guillaumin et auteur d’une thèse sur le sujet traitera d’un volet moins connu de la carrière d’Emile Guillaumin : le journalisme.

Il commence après-guerre 14/18 une nouvelle carrière de journaliste spécialisé dans les questions rurales et collabore entre autres à Pages libres, La Revue des Deux Monde, Le Peuple et L’Humanité.

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

