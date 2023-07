Atelier archéologue en herbe Mairie de Cepoy Cepoy Catégories d’Évènement: Cepoy

Loiret Atelier archéologue en herbe Mairie de Cepoy Cepoy, 17 septembre 2023, Cepoy. Atelier archéologue en herbe Dimanche 17 septembre, 09h00, 14h00 Mairie de Cepoy Initiation à l’archéologie Des séances gratuite d’initiation à l’archéologie sont proposées aux enfants (de 7 à 14 ans) sur le parking de la mairie.

Equipés comme des archéologues professionnels, armés de truelles, de pinceaux et de seaux, les enfants seront invités à mettre au jour des vestiges préhistoriques, à enregistrer les données recueillies et à en tirer des interprétations scientifiques. 4 ateliers d’1h30 : 9h, 10h30, 14h, 15h30 Mairie de Cepoy 11 avenue du Château, 45120 Cepoy Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 99 05 05 https://www.ville-cepoy.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 99 05 05 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@ville-cepoy.fr »}] Mairie de Cepoy Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

