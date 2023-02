Caule-Sainte-Beuve (76) : a la découverte des oiseaux et des amphibiens Mairie de Caule-Sainte-Beuve Le Caule-Sainte-Beuve Catégories d’Évènement: Le Caule-Sainte-Beuve

Seine-Maritime

Samedi 4 mars, 10h00
Mairie de Caule-Sainte-Beuve
10 route de l'Abbé Delforge 76390 Caule-Sainte-Beuve
Le Caule-Sainte-Beuve
Seine-Maritime
Normandie

RDV à la mairie du Caule-Sainte-Beuve, 10 route de l'Abbé Delforge au Caule-Sainte-Beuve

A la découverte des oiseaux (pics, mésanges, etc) et des amphibiens (grenouilles, tritons, salamandre) peuplant nos forêts normandes.

Animé par Thomas Domalain.

Gratuit

Prévoir chaussures de rando et jumelles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T10:00:00+01:00

2023-03-04T12:00:00+01:00

