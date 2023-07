Visite commentée de la bastide : Janouille à Castillonnès Mairie de Castillonnès Castillonnès Catégories d’Évènement: Castillonnès

Lot-et-Garonne Visite commentée de la bastide : Janouille à Castillonnès Mairie de Castillonnès Castillonnès, 16 septembre 2023, Castillonnès. Visite commentée de la bastide : Janouille à Castillonnès Samedi 16 septembre, 16h00 Mairie de Castillonnès Gratuit. Entrée libre et ouverte à tous. Janouille, l’infatigable guide-bouffon, fils batard du roi Henri IV, vous fait visiter la bastide du XIIIe siècle de Castillonnès. Mairie de Castillonnès Place des Cornières, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 32 77 27 40 Construite au XIIe siècle, cette ancienne maison abbatiale, restaurée au XVIIIe siècle, abrite désormais la mairie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Construite au XIIe siècle, cette ancienne maison abbatiale, restaurée au XVIIIe siècle, abrite désormais la mairie.

