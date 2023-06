À la découverte d’un héritage historique dans une mairie du Lot-et-Garonne Mairie de Castillonnès Castillonnès Castillonnès Catégories d’Évènement: Castillonnès

Lot-et-Garonne À la découverte d’un héritage historique dans une mairie du Lot-et-Garonne Mairie de Castillonnès Castillonnès, 16 septembre 2023, Castillonnès. À la découverte d’un héritage historique dans une mairie du Lot-et-Garonne 16 et 17 septembre Mairie de Castillonnès Gratuit. Entrée libre. Cet édifice était une anciennne grange aux dîmes de l’abbée de Cadouin depuis 1265, puis elle fût transformée en une maison familiale de Carbonnier. Elle est devenue une mairie depuis les années 1980.

Venez découvrir la mairie de Castillonnès, véritable héritage historique de la ville. Mairie de Castillonnès Place des Cornières, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 32 77 27 40 Construite au XIIe siècle, cette ancienne maison abbatiale, restaurée au XVIIIe siècle, abrite désormais la mairie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

