Ateliers d’éveil à la musique chants et danses Mairie de Caro Caro Catégories d’Évènement: Caro

Morbihan

Ateliers d’éveil à la musique chants et danses Mairie de Caro, 20 mai 2023, Caro. Ateliers d’éveil à la musique chants et danses Samedi 20 mai, 10h00 Mairie de Caro Gratuit 10h : Atelier bébés de 45 minutes pour les enfants de 0 à 2 ans animé par l’association Philomèle

11h : Atelier bébés de 45 minutes pour les enfants de 3 et 4 ans animé par l’association Philomèle

14h à 18h : Ateliers et stands tenus par les associations (constructions d’instruments, découverte d’instruments…). Un stand pour chaque association présente.

17h : Eveil musical pour les 4/6 ans : 2 ateliers de 45 minutes par l’association Eveil à la Musique.

18h à 19h : Initiation à la danse bretonne (en extérieur), afin de se préparer pour le Fest-Noz, l’association Eveil à la musique propose de venir découvrir les danses bretonnes.

19h : Animation musicale (avec possibilité de se restaurer sur place) avec la participation de l’Harmonie ST Marc et la

classe bagad.

20h : Chorales : Malestroit (Philomèle) et atelier Balkans (Eveil à la Musique) Mairie de Caro 4 rue saint nicolas, Caro Caro 56140 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T10:00:00+02:00 – 2023-05-20T21:00:00+02:00

2023-05-20T10:00:00+02:00 – 2023-05-20T21:00:00+02:00 Ateliers découvertes

