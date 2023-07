Visite commentée « A la confluence du Cosson, du Beuvron et de la Loire » Mairie de Candé-sur-Beuvron Candé-sur-Beuvron Catégories d’Évènement: Candé-sur-Beuvron

Loir-et-Cher Visite commentée « A la confluence du Cosson, du Beuvron et de la Loire » Mairie de Candé-sur-Beuvron Candé-sur-Beuvron, 17 septembre 2023, Candé-sur-Beuvron. Visite commentée « A la confluence du Cosson, du Beuvron et de la Loire » Dimanche 17 septembre, 14h45 Mairie de Candé-sur-Beuvron Bords de Loire: Distance parcourue 3km – Parkings autour du vieux pont. Entre le vieux pont de Candé-sur-Beuvron et la Loire, visite découverte des paysages, de la nature et de l’histoire des bords du Beuvron et du Cosson. Avec Jane Dumont, chargée de mission en paysage à Agglopolys. Mairie de Candé-sur-Beuvron 20 rue de l’Église, 41120 Candé-sur-Beuvron Candé-sur-Beuvron 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 32 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

