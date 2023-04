La vallée de la Bièvre Mairie de Cachan Cachan Catégories d’Évènement: Cachan

La vallée de la Bièvre Mairie de Cachan, 3 juin 2023, Cachan. La vallée de la Bièvre Samedi 3 juin, 14h30 Mairie de Cachan Places limitées. Bonnes chaussures à prévoir en raison du dénivelé. Plongez dans l’histoire de la Bièvre, une rivière d’Ile-de-France de faible profondeur mais porteuse d’histoire !

Cette rivière de 36 km a vu ses eaux tantôt polluées par les activités artisanales et industrielles, tantôt enterrées sous les remblais. Aujourd’hui, elle fait l’objet de nombreuses réouvertures (à l’Haÿ-les-Roses en 2016, à Arcueil et Gentilly en 2022). Retraçons ensemble le trajet de la Bièvre à Cachan et découvrons les traces qu’elle a léguées et comment elle a façonné le paysage. D’une géographie marquée, cette vallée urbaine offre de nombreux panoramas. Parsemés de pavillons et de jardins, les coteaux laissent percevoir une forte présence de la nature. Les aqueducs, éléments d’un vaste réseau d’alimentation en eau de Paris, en sont les monuments. Mairie de Cachan Square de la Libération 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 48 52 55 20 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@caue94.fr »}] Rdv devant la mairie pour le départ du parcours Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

La Bièvre recouverte à Cachan © H. Le Goff, CAUE 94

