Gratiferia Mairie de Cabourg Cabourg, 19 novembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

La ville organise son traditionnel vide-greniers ouvert à tous où tout est gratuit !

L’objectif ? Désengorger nos armoires, greniers et autres caves de tout le superflu pour en faire bénéficier ceux qui en ont besoin ou tout simplement l’utilité.

Une autre façon de lutter contre le gaspillage !.

2023-11-19 10:00:00 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

Mairie de Cabourg Salle des fêtes

Cabourg 14390 Calvados Normandie



The town organizes its traditional garage sale, open to all, where everything is free!

The aim? Clear out the clutter from our cupboards, attics and cellars, and give it to those who need it or simply want it.

Another way to combat waste!

La ciudad organiza su tradicional venta de garaje, abierta a todos y gratuita

¿El objetivo? Despejar nuestros armarios, desvanes y sótanos de todo lo superfluo, para que quienes lo necesiten o simplemente lo deseen puedan beneficiarse de ello.

Es otra forma de luchar contra el despilfarro

Die Stadt organisiert ihren traditionellen Flohmarkt, der für alle offen ist und bei dem alles kostenlos ist!

Was ist das Ziel? Unsere Schränke, Dachböden und Keller von allem Überflüssigen zu befreien, damit diejenigen davon profitieren können, die es brauchen oder einfach nur nützlich finden.

Eine andere Art, gegen Verschwendung zu kämpfen!

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité