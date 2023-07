Découvrez l’histoire d’une fonderie de Haute-Marne Mairie de Brousseval Brousseval, 16 septembre 2023, Brousseval.

Découvrez l’histoire d’une fonderie de Haute-Marne 16 et 17 septembre Mairie de Brousseval Entrée Libre. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. Moite au numéro inscrit sur cette fiche.

A la mairie de Brousseval, venez découvrir des cartes postales anciennes et autres objets à propos de la Fonderie de Brousseval, tout en bénéficiant d’informations et d’anecdotes sur son histoire.

Mairie de Brousseval mairie de brousseval Brousseval 52130 Haute-Marne Grand Est 03.25.55.39.14 http://brousseval.e-monsite.com/pages/vie-pratique/mairie.html [{« type »: « phone », « value »: « 06.85.82.89.81 »}] Brousseval est une commune française située dans le département de la Haute-Marne, en région Grand Est.

Les Fonderies Brousseval et Montreuil ont toujours été un pôle important d’emplois du village et des environs depuis plusieurs décennies.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Mairie de Brousseval