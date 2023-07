Patrimoine sur le chemin de fer Mairie de brou sur chantereine Brou-sur-Chantereine Catégories d’Évènement: Brou-sur-Chantereine

Seine-et-Marne Patrimoine sur le chemin de fer Mairie de brou sur chantereine Brou-sur-Chantereine, 17 septembre 2023, Brou-sur-Chantereine. Patrimoine sur le chemin de fer Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Mairie de brou sur chantereine Entrée libre, Mairie, salle des mariages Conférence sur le patrimoine du chemin de fer Mme PROUZET, conférencière, organisera une exposition sur l’histoire des belles locomotives à vapeur des années 30.

Lieu : salle des mariages de la Mairie de Brou sur Chantereine

Entrée libre. Horaires : 10h/12h et 14h/17h30. Attention fermeture 12h/14h. Mairie de brou sur chantereine 3 rue Lazare Carnot 77177 Brou-sur-Chantereine 77177 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 26 66 69 https://www.brousurchantereine.info/ https://www.brousurchantereine.info/ Mairie Ligne paris est – Gare de Vaires/Torcy – 12 mn à pied ou prendre car direction Brou sur Chantereine/Chelles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 H Fohanno/ photorail Détails Catégories d’Évènement: Brou-sur-Chantereine, Seine-et-Marne Autres Lieu Mairie de brou sur chantereine Adresse 3 rue Lazare Carnot 77177 Ville Brou-sur-Chantereine Departement Seine-et-Marne Age max 99 Lieu Ville Mairie de brou sur chantereine Brou-sur-Chantereine

Mairie de brou sur chantereine Brou-sur-Chantereine Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brou-sur-chantereine/