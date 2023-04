Marché hebdomadaire – Brassac Mairie de Brassac, 1 janvier 2023, Brassac.

Petit marché de producteurs locaux, tous les samedis matin sur la place de la Mairie et la Place de Castelnau..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Mairie de Brassac Place de l’Hôtel de Ville

Brassac 81260 Tarn Occitanie



Small market of local producers, every Saturday morning on the Place de la Mairie and the Place de Castelnau.

Pequeño mercado de productores locales, todos los sábados por la mañana en la plaza de la Mairie y la plaza de Castelnau.

Kleiner Markt mit lokalen Erzeugern, jeden Samstagmorgen auf dem Rathausplatz und dem Place de Castelnau.

Mise à jour le 2022-02-02 par Office de Tourisme Sidobre Vals et Plateaux