NETTOYAGE DU VILLAGE

Samedi 16 septembre, 09h30 mairie de Bouville

La Commune organise tous les ans le nettoyage des rues et chemins.

Rendez-vous à 9h30 devant la Mairie (10 rue de la Mairie à Bouville 91880).

