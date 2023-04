Initiation libre au fusain Mairie de Bourron-Marlotte Bourron-Marlotte Catégories d’évènement: Bourron-Marlotte

Initiation libre au fusain Mairie de Bourron-Marlotte, 13 mai 2023, Bourron-Marlotte. Initiation libre au fusain Samedi 13 mai, 18h00 Mairie de Bourron-Marlotte Entrée libre Initiation libre au fusain – tout public

Dans une ambiance conviviale, rejoignez librement les artistes de l’Atelier Delort qui s’installeront dès 18h à la Mairie-Musée, pour dessiner au fusain en intérieur ou en extérieur (tout le matériel nécessaire sera à votre disposition !) Mairie de Bourron-Marlotte 135 Rue du Général de Gaulle 77780 Bourron-Marlotte Bourron-Marlotte 77780 Seine-et-Marne Île-de-France http://bourronmarlotte.fr/ Parking à l’arrière de la mairie, sur la droite et sur la gauche Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©Image de Freepik

