Les fusains d’Auguste Allongé Mairie de Bourron-Marlotte, 13 mai 2023, Bourron-Marlotte. Les fusains d’Auguste Allongé Samedi 13 mai, 18h00 Mairie de Bourron-Marlotte Entrée libre Le samedi 13 mai 2023, lors de la Nuit européenne des musées, venez (re)découvrir la Mairie-Musée et ses œuvres en nocturne entre 18h et 22h. LE FUSAIN A L’HONNEUR Grâce au legs de Jean-Pierre Didier, qui vient d’entrer à l’inventaire, la Mairie-Musée de Bourron-Marlotte possède désormais la plus importante collection publique d’œuvres d’Auguste Allongé, qui a vécu et est décédé à Marlotte à la fin du 19e siècle. Cet artiste s’est adonné à l’aquarelle comme à la peinture à l’huile et a été reconnu de son temps comme le maître du fusain. C’est cette dernière technique qui sera mise à l’honneur le 13 mai dans une petite exposition rassemblant une sélection d’œuvres d’Allongé dont la plupart n’ont encore jamais été montrées au public. Alors, n’hésitez plus et venez-vous plonger avec nous dans le regard photographique de cet artiste !

Ce sera l’occasion de découvrir, entre autres, la dernière nouveauté de la Mairie-Musée : un magnifique grand format à l’huile de ce grand peintre, accroché depuis peu au premier étage derrière la salle du Conseil. Mairie de Bourron-Marlotte 135 Rue du Général de Gaulle 77780 Bourron-Marlotte Bourron-Marlotte 77780 Seine-et-Marne Île-de-France http://bourronmarlotte.fr/ Parking à l’arrière de la mairie, sur la droite et sur la gauche Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Mairie-Musée de Bourron-Marlotte

