Atelier fusain pour les enfants Mairie de Bourron-Marlotte, 13 mai 2023, Bourron-Marlotte. Atelier fusain pour les enfants Samedi 13 mai, 16h00 Mairie de Bourron-Marlotte Gratuit sur inscription Atelier enfants suivi d’un goûter, de 16h à 18h (5 à 11 ans) :

Qu’est-ce que le fusain et d’où vient-il ? Comment s’en servir ? Viens le découvrir en apprenant à dessiner ton propre arbre au fusain.

Inscriptions par mail à bibliothequebm@orange.fr ou au 01.64.29.45.51

