SALON DU LIVRE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 2023 MAIRIE DE BOULOGNE-BILLANCOURT Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine SALON DU LIVRE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 2023 MAIRIE DE BOULOGNE-BILLANCOURT Boulogne-Billancourt, 9 décembre 2023 13:00, Boulogne-Billancourt. SALON DU LIVRE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 2023 Samedi 9 décembre, 14h00 MAIRIE DE BOULOGNE-BILLANCOURT ENTRÉE GRATUITE Je dédicacerai « Nuances de nostalgie »au salon du livre de Boulogne-Billancourt le samedi 9 décembre de 14h à 19h , au rez-de-chaussée de la mairie de Boulogne-Billancourt, 26 avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt.

https://salondulivreboulognebillancourt.com/stephane-bret-2 MAIRIE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 26 AVENUE ANDRE MORIZET 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://salondulivreboulognebillancourt.com/stephane-bret-2 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00 NOSTALGIE SOUVENIR Détails Heure : 13:00 Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Code postal 92100 Lieu MAIRIE DE BOULOGNE-BILLANCOURT Adresse 26 AVENUE ANDRE MORIZET 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Ville Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine Age min 7 Age max 99 Lieu Ville MAIRIE DE BOULOGNE-BILLANCOURT Boulogne-Billancourt Latitude 48.835737 Longitude 2.240341 latitude longitude 48.835737;2.240341

MAIRIE DE BOULOGNE-BILLANCOURT Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/