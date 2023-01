Table ronde sur les Troubles du comportement alimentaire (TCA) Mairie de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Table ronde organisée avec des étudiantes de l’Espace Santé Etudiants (ESE) et le collectif Cartes sur table. Mairie de Bordeaux place pey berland Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/e209026?xtor=ES-2 »}] Anorexie, boulimie, orthorexie, dysmorphie… sont des maux dévastateurs, vécus dans la solitude et trop peu reconnus alors qu’ils causent des souffrances profondes et prolongées, très invalidantes. Lundi 16 janvier 2023 ⏰ de 17h30 à 19h Hôtel de ville – Palais Rohan Place Pey Berland 33000 Bordeaux Gratuit sur réservation Au programme : ateliers, témoignages et analyses (culturelles, médicales, historiques, pistes et prolongements…) avec l’association de restaurateurs sensibles et engagés. Toutes les infos sur ce lien.

