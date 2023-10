Villes et Villages de la reprise – 24 mairie de bergerac Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Dordogne Villes et Villages de la reprise – 24 mairie de bergerac Bergerac, 6 novembre 2023, Bergerac. Villes et Villages de la reprise – 24 Lundi 6 novembre, 10h30 mairie de bergerac Sur invitation Dans le cadre du mois de la Transmission-Reprise en Nouvelle-Aquitaine et de la manifestation « Villes et villages de la reprise artisanale », nous mettons à l’honneur cette année la ville de BERGERAC : Lundi 06 novembre à compter de 10h00 Cet événement met en avant des artisans qui ont récemment repris ou développé une entreprise reprise ainsi que le territoire qui les accueille. L’objectif de cette matinée est de démontrer que nos entreprises artisanales jouent un rôle de premier plan dans l’attractivité des centralités et des centres-villes mairie de bergerac 19 rue neuve d’argenson 24100 bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T10:30:00+01:00 – 2023-11-06T13:00:00+01:00

