Cérémonie au monument du 7ème Bataillon de Parachutistes Mairie de Bénouville Bénouville, 1 décembre 2023, Bénouville.

Bénouville,Calvados

Cérémonie au monument du 7ème Bataillon de Parachutistes devant la mairie.

Présence des familles et amis des vétérans du 7ème Bataillon de parachutistes.

Discours et dépôt de gerbes..

2024-06-06 13:10:00 fin : 2024-06-06 14:10:00. .

Mairie de Bénouville Place de la Libération

Bénouville 14970 Calvados Normandie



Ceremony at the 7th Parachute Battalion monument in front of the town hall.

Families and friends of veterans of the 7th Parachute Battalion were present.

Speeches and wreath-laying.

Ceremonia en el monumento al 7º Batallón de Paracaidistas frente al ayuntamiento.

Familiares y amigos de los veteranos del 7º Batallón de Paracaidistas estuvieron presentes.

Discursos y colocación de coronas.

Zeremonie am Denkmal des 7. Fallschirmjägerbataillons vor dem Rathaus.

Anwesenheit von Familien und Freunden der Veteranen des 7. Fallschirmjägerbataillons.

Ansprachen und Kranzniederlegung.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Caen la Mer