Le prochain Conseil municipal de Bègles se déroulera le mardi 3 octobre, à 18h30, à l’Hôtel de ville.

L’ordre du jour des libérations :

1- Soutien au Maroc et à la Libye à la suite de catastrophes naturelles.

2-Demande de financement à Bordeaux métropole pour projets CODEV RI nature : annule et remplace la délibération n°2023_006 du conseil municipal du 16 mai 2023.

3-Délibération modificative – acquisition auprès de l’établissement public Euratlantique – parcelles AL 679 et AD 126.

4-Modification du tableau des emplois permanents.

5-Mise en place du CIA – modification.

6-Délégation permanente par le Conseil Municipal à Monsieur le Maire – annule et remplace la délibération n°23 du 17 novembre 2020.

7-Régularisation de suramortissements constatés par le comptable par opérations d’ordre non budgétaire (reprise au 1068).

8-Mise en place de la M57 à partir du 1ᵉʳ janvier 2024.

9-Passage à la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1ᵉʳ janvier 2024 – conditions et durée d’amortissement.

2023-10-03T18:30:00+02:00 – 2023-10-03T21:00:00+02:00

