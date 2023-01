Conseil municipal – Ville de Bègles Mairie de Bègles – Salle du Conseil Municipal Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Conseil municipal – Ville de Bègles Lundi 13 février, 18h30 Mairie de Bègles – Salle du Conseil Municipal

Libre

Le Conseil municipal de la Ville de Bègles sera à suivre en direct sur Facebook et en retransmission sur le site de la Ville Mairie de Bègles – Salle du Conseil Municipal 77 rue Calixte Camelle, 33130 Bègles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Ce conseil municipal sera consacré au Rapport d’Orientation Budgétaire – ROB. Ce rapport d’analyse permet aux élus de débattre sur les orientations budgétaires, avant le vote du budget primitif qui se déroulera le 21 mars. Les délibérations seront publiées sur le site de la ville de Bègles.

2023-02-13T18:30:00+01:00

