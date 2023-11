Permanence des élus Mairie de Bègles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Permanence des élus Mairie de Bègles Bègles, 6 janvier 2024, Bègles. Permanence des élus Samedi 6 janvier 2024, 10h00 Mairie de Bègles Entrée libre sans rendez-vous Chaque premier samedi du mois, deux élus de l’équipe municipale vous reçoivent sans rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Mairie de Bègles 77 rue calixte camelle 33130 Bègles 33130 Mairie-Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-06T10:00:00+01:00 – 2024-01-06T12:00:00+01:00

2024-01-06T10:00:00+01:00 – 2024-01-06T12:00:00+01:00 Vie municipale citoyenneté Mairie de Bègles Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Mairie de Bègles Adresse 77 rue calixte camelle 33130 Ville Bègles Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Mairie de Bègles Bègles latitude longitude 44.808041;-0.545763

Mairie de Bègles Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/