Atelier autour de la sobriété énergétique Mairie de Bègles Bègles, 7 novembre 2023, Bègles.

Quel est le lien entre mon frigidaire et le changement climatique ? L’énergie !

Cet atelier propose d’analyser les enjeux en lien avec nos consommations énergétiques domestiques et leurs impacts sur l’environnement dans le but de chercher des alternatives pour un logement plus sobre.

Au programme :

– Prise de connaissances générales sur le thème de l’énergie, de ses enjeux et de l’impact de nos consommations

– Étude plus approfondie des consommations d’énergie au sein d’un logement avec le jeu des Familles Énergie

– Détails des écogestes à mettre en place chez soi pour économiser de l’énergie

Mairie de Bègles 77 rue calixte camelle 33130 Bègles 33130 Mairie-Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T12:00:00+01:00 – 2023-11-07T14:00:00+01:00

atelier changement climatique